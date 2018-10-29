29 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

Початок нового робочого тижня буде в Україні теплим, опадів не передбачається, а температура повітря продовжить підвищуватися. У західних областях вдень 16-20 градусів вище нуля, на півночі України 15-17 градусів, в центральних, східних областях і на півдні 19-21 градус.

Незначні геомагнітні збурення.

Гривня зміцнюється, відчутно просіли - ЄВРО і британський фунт.

Негода в Італии: оголошено Червоній рівень Загроза.

Президентські вибори в Грузії: оголошено другий тур.