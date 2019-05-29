29 травня Порєбрік News: Таємний винороб Дмитро Медведєв обмежив доступ іноземного вина в Росію

У Росії державним і муніципальним установам заборонили купувати вина зарубіжного виробництва.

Під заборону, зокрема, потрапили вина виноградні, ігристі, лікерні й фруктові (плодові). Зазначається, що міра нібито прийнята з метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства.

"Обмеження стосується тільки держзакупівель, воно не поширюється на імпортні вина, які реалізуються в комерційному секторі [в магазинах, торгових мережах, на комерційних підприємствах]", — уточнюється в довідці.

За оцінками директора Центру досліджень федерального і регіонального ринку алкоголю (ЦДФРРА) Вадима Дробиза, загальний обсяг держзакупівель виноробної продукції становить приблизно 7-8 млн л на рік, на імпортну продукцію припадає до 70%. Загальний обсяг ринку, за його даними, сягає 850 млн л на рік.

Як передає РБК, документ опублікований у вівторок на сайті уряду РФ, зміни набувають чинності з 1 липня. А відповідну постанову підписав прем'єр Дмитро Медведєв, якого "Фонд боротьби із корупцією" Олексія Навального викривав у володінні виноградниками та виноробстві в Італії (Тоскана) та Краснодарському краї РФ.

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