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28 травня Порєбрік News: Росія на межі – грошей є на їжу, але не на холодильник

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У Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу та одяг.

На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі та ін.) фінансових ресурсів уже бракує, випливає з доповіді Росстату про розподіл домогосподарств за оцінкою фінансового становища за четвертий квартал 2018 року, передає РБК.

Нові дані незначно кращі, ніж у відповідний період 2017 року. Тоді грошей тільки на їжу й одяг вистачало 49,8% сімей.

Найвища частка росіян, які не можуть дозволити собі товари довготривалого користування, серед молодих сімей (59,2%) і сімей, які складаються із непрацюючих пенсіонерів (57,9%).

"Навіть невеликий споживчий шок, наприклад, став непридатним телевізор чи пральна машина, або ж затримали зарплату – змушує людей економити ще сильніше", – повідомив науковий співробітник Інституту соціального аналізу РАНГіДС Дмитро Логінов.

"Страхітливі цифри. Ось іще одна – лише 17% росіян заявили, що ні на чому не економлять", – підсумувала "Нова газета".

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