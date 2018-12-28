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28 грудня: огляд межуднародних новин і новин спорту

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"Шатдаун" у США триватиме до 2019 року.

У Нью-Йорку прогримів вибух на електростанції.

Окупанти в Криму відгородилися від України парканом.

У Німеччині хлопчик викликав поліцію через "неправильні" подарунки.

Гравець "Барселони" хоче стати президентом Каталонії.

Визначився перший півфіналіст Кубку України з баскетболу.

Руслан Ротань очолив молодіжну молодіжну збірну.

Олег Блохін працюватиме у ФФУ.

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