28 грудня: огляд межуднародних новин і новин спорту

28 грудня: огляд межуднародних новин і новин спорту212Читати матеріал російською
"Шатдаун" у США триватиме до 2019 року.
У Нью-Йорку прогримів вибух на електростанції.
Окупанти в Криму відгородилися від України парканом.
У Німеччині хлопчик викликав поліцію через "неправильні" подарунки.
Гравець "Барселони" хоче стати президентом Каталонії.
Визначився перший півфіналіст Кубку України з баскетболу.
Руслан Ротань очолив молодіжну молодіжну збірну.
Олег Блохін працюватиме у ФФУ.
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