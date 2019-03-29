28 березня Поребрик News: розкрита кухня підготовки фейків на російському ТБ

Зірка російського шоу "Аншлаг" Микола Бандурін зізнався, що обманював глядачів під час участі в ток-шоу "На самом деле" на пропагандистському "Первом канале".

Сюжет будувався на тому, що імовірна коханка шантажувала його дружину таємною дитиною від артиста, а у самої дружини нібито є чоловік на стороні.

У грудні у Бандуріна згорів будинок, у результаті чого сім'я залишилася без даху над головою, а дружина артиста позбавлялася волосся, рятуючи коханого.

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