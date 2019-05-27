27 травня Порєбрік News: Підозрілість Путіна в замахах на його життя досягла сталінських масштабів

Президент Росії Володимир Путін відмовився випити шампанського під час урочистого заходу, через що був висміяний користувачами мережі.

Курйоз стався в Кремлі під час церемонії вручення державних нагород громадянам РФ і друзям Росії з-за кордону.

Захід традиційно закінчився фуршетом з шампанським і частуваннями. Гості "цокалися" з Путіним, проте він так і не наважився пригубити алкоголю.

В сети предположили, что Путин побоялся пить из бокала, потому что опасается за свою жизнь.

"Плешня боится, что его отравят. Проекция: он же травит полонием и новичком", "Таблетки пьет", "Боится подставы?" "С мельдонием был стакан", - смеются комментаторы.

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