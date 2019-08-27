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27 серпня ''Порєбрік NEWS'': терорист зізнався, навіщо вбиває українців

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Російський терорист Антон Горохов "Грант" заявив, що приїхав воювати проти українців на Донбас.

Він зізнався, що "для виживання російської цивілізації потрібні населення і територія України та Білорусі".

Про це найманець заявив в інтерв'ю сепаратистському виданню News Front.

"Для мене населення України, Білорусі та Росії є невід'ємною частиною однієї російської нації, і я ніколи не поділяв ці три народи й три країни. Росія для мене – представник інтересів російської цивілізації в світі, а метою є розвиток, виживання, накопичення ресурсів, тому Україна – це ще 40 млн росіян, Білорусь – ще 10 млн. Якщо ми подивимося на події, що відбуваються на південному сході України, то з точки зору міжнародного права Донбас проявляє сепаратизм, він відділяється від української держави, але якщо дивитися на ці події з точки зору цивілізаційного рівня, то Україна проявляє сепаратизм цивілізаційний. Тому Донбас повертається в русло російської цивілізації", – видав терорист.

Відповідаючи на запитання, чому "українці забули, що вони росіяни", бойовик "ДНР" сказав, що це "результат дій австро-угорської та німецької розвідок: поляки, насправді, теж етнічні слов'яни, але вони є частиною західної цивілізації".

Зазначимо, що Горохов народився у Саратові в 1994 році, воював у складі НВФ "Привид", внесений до бази "Миротворця" як командир групи БПЛА.

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