27 серпня День народження Джамали

27 серпня День народження Джамали84 Читати матеріал російською
27 серпня свій День народження відзначає Народна артистка України, переможниця Євробачення Сусана Алімівна Джамаладінова, відома під псевдонімом Джамала.
За свою творчу кар'єру, яка триває й досі, вже записала та випустила чотири студійні, один концертний та два міні-альбоми. Вона також знялась у фільмах "Поводир" українського режисера Олеся Саніна та "Поліна" франко-бельгійського режисера Оліаса Барко.
Співачка перемогла на восьмому міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі та 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Стокгольмі. Отримала сім статуеток української музичної премії "YUNA", дві премії "ELLE Style Award", а також премії "Людина року", "Best Fashion Awards", "Red Apple Awards", "Eurostory Awards", "Marcel Bezençon Award" і "Cosmopolitan Awards".
Сусана народилася в Оші Киргизької РСР у родині кримського татарина Аліма Джамаладінова та вірменки Галини Тумасової. Незабаром родина переїхала до Мелітополя, а наприкінці 1980-х років — до села Малоріченське, що під Алуштою. Зростала вона в родині музикантів — мати працювала викладачем у музичній школі, а її батько — диригент за освітою.
26 січня 2016 року Джамала повідомила про те, що візьме участь у національному відборі на 61-й пісенний конкурс "Євробачення", і, за результатами жеребкування, 6 лютого виступила в першому півфіналі національного відбору, виконавши авторську пісню "1944", присвячену трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. Згідно з результатами глядацького голосування та журі, Джамала вийшла до фіналу національного відбору, у якому здобула перемогу.
Уночі проти 15 травня у фіналі "Євробачення" Джамала здобула перемогу, набравши 534 бали, а 16 травня Президент України Петро Порошенко присвоїв їй почесне звання "Народної артистки України".
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