27 серпня День народження Джамали

27 серпня свій День народження відзначає Народна артистка України, переможниця Євробачення Сусана Алімівна Джамаладінова, відома під псевдонімом Джамала.

За свою творчу кар'єру, яка триває й досі, вже записала та випустила чотири студійні, один концертний та два міні-альбоми. Вона також знялась у фільмах "Поводир" українського режисера Олеся Саніна та "Поліна" франко-бельгійського режисера Оліаса Барко.

Співачка перемогла на восьмому міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі та 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Стокгольмі. Отримала сім статуеток української музичної премії "YUNA", дві премії "ELLE Style Award", а також премії "Людина року", "Best Fashion Awards", "Red Apple Awards", "Eurostory Awards", "Marcel Bezençon Award" і "Cosmopolitan Awards".

Сусана народилася в Оші Киргизької РСР у родині кримського татарина Аліма Джамаладінова та вірменки Галини Тумасової. Незабаром родина переїхала до Мелітополя, а наприкінці 1980-х років — до села Малоріченське, що під Алуштою. Зростала вона в родині музикантів — мати працювала викладачем у музичній школі, а її батько — диригент за освітою.

26 січня 2016 року Джамала повідомила про те, що візьме участь у національному відборі на 61-й пісенний конкурс "Євробачення", і, за результатами жеребкування, 6 лютого виступила в першому півфіналі національного відбору, виконавши авторську пісню "1944", присвячену трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. Згідно з результатами глядацького голосування та журі, Джамала вийшла до фіналу національного відбору, у якому здобула перемогу.

Уночі проти 15 травня у фіналі "Євробачення" Джамала здобула перемогу, набравши 534 бали, а 16 травня Президент України Петро Порошенко присвоїв їй почесне звання "Народної артистки України".

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