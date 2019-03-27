27 березня Порєбрік News: як Росія програла війну в Криму

В цей день, 30 березня 1856 року, учасники Кримської війни представники Російської Імперії на чолі з графом Олексієм Орловим, і союзницьких військ Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства, а також Австрії та Пруссії, зібралися в Парижі на міжнародний конгрес.

Глава російської делегації підписав капітуляцію Російської імперії, якою Росія позбавлялось права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдовське князівство, Валахію та південну Бессарабію. Російського імператора позбавили покровительства над християнами Османської імперії, замінивши колективним патронатом усіх великих держав. План розширення впливу Російської імперії на південь провалився.

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