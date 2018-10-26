26 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

26 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют98Читати матеріал російською
У п'ятницю, 26 жовтня, в Україні прогнозується "перехідна" погода - від холодного циклону до теплої повітряної маси, а у вихідні - потепління: дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, в західних областях - без істотних опадів.
В ніч проти неділі - перехід на "зимовий час".
Греція: Оголошено попередження про цунамі.
Геомагнітних збурень практично не спостерігається.
Пішла вниз: українська гривня подешевшала до всіх основних валют.
НАБУ звинувачують в політичних переслідуваннях.
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