26 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

У п'ятницю, 26 жовтня, в Україні прогнозується "перехідна" погода - від холодного циклону до теплої повітряної маси, а у вихідні - потепління: дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, в західних областях - без істотних опадів.

В ніч проти неділі - перехід на "зимовий час".

Греція: Оголошено попередження про цунамі.

Геомагнітних збурень практично не спостерігається.

Пішла вниз: українська гривня подешевшала до всіх основних валют.

НАБУ звинувачують в політичних переслідуваннях.