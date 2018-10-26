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26 жовтня: Огляд міжнародних новин і новин спорту

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Хуг оскандалився заявою про Росію на Донбасі: на слова представника ОБСЄ жорстко відреагували в Раді.

Вибухівка поштою: ФБР заявило про десять підозрілих посилок.

Ядерна війна Росії з США відбудеться в Європі – The Guardian.

Президентом Ефіопії вперше стала жінка.

Михайлюк допоміг "Лос Анджелес Лейкерс" обіграти "Денвер".

В баскетбольній Суперлізі Парі-матч – зміна лідера.

Історична перемога "Ворскла" вперше перемогла в єврокубках.

Ліга Європи: "Динамо" в меншості обіграло "Ренн".

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