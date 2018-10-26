26 жовтня: Огляд міжнародних новин і новин спорту

26 жовтня: Огляд міжнародних новин і новин спорту61Читати матеріал російською
Хуг оскандалився заявою про Росію на Донбасі: на слова представника ОБСЄ жорстко відреагували в Раді.
Вибухівка поштою: ФБР заявило про десять підозрілих посилок.
Ядерна війна Росії з США відбудеться в Європі – The Guardian.
Президентом Ефіопії вперше стала жінка.
Михайлюк допоміг "Лос Анджелес Лейкерс" обіграти "Денвер".
В баскетбольній Суперлізі Парі-матч – зміна лідера.
Історична перемога "Ворскла" вперше перемогла в єврокубках.
Ліга Європи: "Динамо" в меншості обіграло "Ренн".
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