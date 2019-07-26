26 липня: огляд останніх новин

Курт Волкер прибув до України

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер напередодні прибув до Києва. В українській столиці він разом з тимчасовим повіреним у справах США в Україні, послом Вільямом Тейлором, зустрівся з главою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварасом Абромавічусом. Крім того, Волкер планує відвідати зону конфлікту на сході України.

Нова заява Денісової про перемовини щодо моряків

Перемовини щодо звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови між президентами України Володимиром Зеленський та Росії - Володимиром Путіним. Про це заявила Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Вона додала, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з президентом з цього питання.

Газпром несподівано пішов на поступки Україні

"Газпром" має намір продовжити на невеликий термін контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів поставок. Про це повідомляють джерела Reuters. У Кремлі розмірковують над річним контрактом. "Україна шукає довгострокову 10-річну угоду. Для нас це не вигідно, річна угода підійшла б, щоб ми набралися сил і запустили всі ці "потоки" ("Північний Потік-2" і "Турецький потік")", - сказало одне із чотирьох джерел видання.

Єфремову наділи електронний браслет

Екс-голова фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, прибув у Київ. Йому наділи електронний браслет. Про це повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко. Нагадаємо, 22 липня Київський Апеляційний суд розглянув апеляцію на арешт Єфремова і змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

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