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25 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

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У четвер, 25 жовтня, в Україні практично на всій території країни, крім Київської, Чернігівської та Сумської областей, збережеться дощова погода. Температура повітря складе +6 ... + 9 градусів.

Помірне геомагнітне обурення.

Гривня знову зміцнюється до європейських валют і трохи просіла до заокеанським.

"Вибухові подарунки" - в США продовжать отримувати посилки з вибухівкою.

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