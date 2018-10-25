25 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

25 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют165Читати матеріал російською
У четвер, 25 жовтня, в Україні практично на всій території країни, крім Київської, Чернігівської та Сумської областей, збережеться дощова погода. Температура повітря складе +6 ... + 9 градусів.
Помірне геомагнітне обурення.
Гривня знову зміцнюється до європейських валют і трохи просіла до заокеанським.
"Вибухові подарунки" - в США продовжать отримувати посилки з вибухівкою.
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