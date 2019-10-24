25 жовтня очікується "аномальна" п'ятниця: прогноз погоди в Україні від ObozTV

Остання п'ятниця жовтня потішить Україну аномально теплою погодою – вдень до +21 градуса. У більшості областей сонячно та сухо.

ObozTV представляє прогноз погоди на 25 жовтня.

На заході чисте безхмарне небо, без краплини опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +9.

Північ – ясно та сухо. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +7.

На сході переважно хмаритиме. Дощів не прогнозують. Максимум денної температури +18, вночі на термометрах +9 градусів.

Півдню та Криму синоптики обіцяють сонячний день. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +9.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +21, нічний мінімум +10 градусів.

У Києві в п'ятницю погожий день – до +16 градусів. Уночі термометри покажуть +10.

Як писав OBOZREVATEL, істотне похолодання в Україні очікується з понеділка, 28 жовтня. Уже з'явився докладний прогноз на листопад 2019 року і стало відомо, коли випаде сніг.

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