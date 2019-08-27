25 серпня Україна святкувала День шахтаря

25 серпня Україна офіційно святкувала День шахтаря. Це свято відзначається щорічно згідно з Указом Президента (№ 304/93) від 16 серпня 1993 р.

Велика Британія, наприклад, зусиллями прем'єр-міністерки Маргарет Тетчер позбавила себе такої професії, як шахтар, коли люди дістають вугілля з глибин нашої планети. Британія відмовилась використовувати людську працю у подібних цілях ще наприкінці 70-х років, також подібна історія відбулась і у сусідній з Україною Польщі.

Ці країни застосували програми адаптації для гірників, щоб ті могли отримати нову професію, якою змогли б забезпечувати себе та свої родини. Україна могла би також закрити свої шахти, але поки невідомо, що робити із тими людьми, які звикли роками працювати під землею. Вугільна промисловість в Україні є дотаційною, але поки планів із переведення шахтарів на інші спеціальності в Україні не озвучувалося.

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