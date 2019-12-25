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25 грудня • оновлено в 18:17
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25 грудня: католики святкують Різдво

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У середу, 25 грудня, в українських містах провели святкові богослужіння з нагоди католицького Різдва Христового.

Про це повідомляє "Укрфінформ".

Зокрема, службу провели в Католицькому приході Святого Йосифа в Дніпрі. Потім відбулася передача Національною скаутською організацією "Пласт" Вифлеємського Вогню. Миряни прийшли, щоб взяти з собою свічки або ліхтарі і забрати Вогонь додому.

Богослужіння провели і в соборі святого Олександра в Києві, а також в Харківському Римсько-католицькому костелі Успіння Пресвятої Діви Марії.

Велике святкування "Звістка ангела" пообіцяли о 16:00 в Києві на площі Героїв Майдану. Там пройдуть різдвяний концерт, конкурс костюмів і різні майстер-класи.

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