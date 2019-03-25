25 березня: інформаційні підсумки дня

25 березня: інформаційні підсумки дня66Читати матеріал російською
Поліція перейшла на посилений режим служби
Попередження поліції напередодні виборів
ЦВК передала бюлетені на дільниці за кордоном
Вибори-2019: тимчасова зміна місця голосування
Гриценко підтримав легалізацію вогнепальної зброї
Російські військові у Венесуелі
Черговий удар по Ізраїлю
Страйк авіадиспетчерів у Брюсселі
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