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25 березня: інформаційні підсумки дня

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Поліція перейшла на посилений режим служби

Попередження поліції напередодні виборів

ЦВК передала бюлетені на дільниці за кордоном

Вибори-2019: тимчасова зміна місця голосування

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