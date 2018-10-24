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24 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

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Побори та булінг у харківський школі довели до скандалу.

В Україну прийшла осінь - мокро і холодно.

Помірне геомагнітне збурення.

Гривня на гойдалках: вчора донизу, сьогодні - вгору.

Європарламент закликав НАТО скерувати кораблі до Азовського моря.

Путін запропонував Трампу зустрітися у Парижі.

У Німеччині пожежники влаштовували підпали, щоб потім їх гасити.

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