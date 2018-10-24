24 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

24 жовтня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют88Читати матеріал російською
Побори та булінг у харківський школі довели до скандалу.
В Україну прийшла осінь - мокро і холодно.
Помірне геомагнітне збурення.
Гривня на гойдалках: вчора донизу, сьогодні - вгору.
Європарламент закликав НАТО скерувати кораблі до Азовського моря.
Путін запропонував Трампу зустрітися у Парижі.
У Німеччині пожежники влаштовували підпали, щоб потім їх гасити.
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