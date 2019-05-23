23 травня Поребрик News: вологі еротичні фантазії російських пропагандистів

23 травня Поребрик News: вологі еротичні фантазії російських пропагандистів180Читати матеріал російською
Ведучий пропагандистського каналу "Россия 1" нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії.
Це трапилося напередодні під час програми "Хто проти?". На 20-й хвилині прямого ефіру, коли мова зайшла про Голодомор, Сергій Міхєєв показав гостю червону картку.
При цьому пропагандист перейшов на "ти", послав українця "в д*пу" і відправив його "в сортир покричати в унітаз". Водночас російський ведучий почав міркувати про повагу у студії.
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