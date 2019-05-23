ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

23 травня Поребрик News: вологі еротичні фантазії російських пропагандистів

180Читати матеріал російською

Ведучий пропагандистського каналу "Россия 1" нагрубив українському експерту і вигнав його зі студії.

Це трапилося напередодні під час програми "Хто проти?". На 20-й хвилині прямого ефіру, коли мова зайшла про Голодомор, Сергій Міхєєв показав гостю червону картку.

При цьому пропагандист перейшов на "ти", послав українця "в д*пу" і відправив його "в сортир покричати в унітаз". Водночас російський ведучий почав міркувати про повагу у студії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляціяПорєбрік News
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини