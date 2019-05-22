22 травня Порєбрік News: український журналіст зчепився в ефірі російської радіостанції з українофобом

Між українським журналістом Романом Цимбалюком та головою Фонду прогресивної політики (Росія) Олегом Бондаренком трапилася гостра суперечка щодо російсько-української війни.

Бурхлива дискусія зав'язалася в ефірі радіо "Ехо Москви" після того, як російський діяч почав озвучувати антиукраїнські випади і зазіхати на територіальну цілісність нашої країни.

Почувши окупаційну риторику українофоба, Цимбалюк поклав край його спічу і дохідливо пояснив, ким насправді є для України Російська Федерація.

"У 2014 році адепти "прекрасної і великої" Росії розповідали нам про те, що "Одеса наш", "Одеса – російське місто" й усіляку нісенітницю і маячню. І ці маревні тези п'ятирічної давності оголошуєш ти. Ні, Одеса, Донецьк, Сімферополь і Севастополь – це українські міста! Частина з них російськомовні, частина з них окуповані. Від цього вони не стають менш українськими, ніж Львів. Ось і все!" – яскраво висловився журналіст.

Однак Бондаренко заявив, що Росія нібито не претендує на Одесу. Зі свого боку Цимбалюк нагадав йому, як буквально декілька хвилин тому його опонент наполягав на проведенні в місті "референдуму" про входження в Росію. Крім того, він запитав у фаната "русского міра" про те, чи жалкує він, що президент РФ Володимир Путін не ввів в Одесу війська.

"Знаєш, я жалкую! Я жалкую! Тоді б ось ті 52 особи не загинули 2 травня 2014 року!" – нахабно вигукнув українофоб.

"То, значить, ти – російський нацист?! Так я розумію? А 13 тисяч, яких ви на Донбасі розкатали, тобі не шкода, так?!" – емоційно відповів йому Цимбалюк.

Однак Бондаренко не відмовлявся від своєї пропутінської пропаганди і продовжив наполягати на тому, що українці на Донбасі "воювали самі з собою", адже російської армії там нібито не було.

Цимбалюк знову перервав брехню опонента, підкресливши, що він не хоче, щоб Україна реалізувала головну мрію Кремля – прийшла цілувати його чобіт.

Пропагандист звинуватив українця в озвучуванні маячні й закликав нормально спілкуватися. Однак Цимбалюк відповів, що він не може нормально спілкуватися з людиною, яка говорить, що Одеса – російське місто і жалкує, що туди не ввели російську армію.

"На рахунок Одеси ти не переживай. Одеса – не частина сучасної Росії, так, але це безумовно один із центрів "русского міра", подобається це комусь чи ні. Так склалося історично. І не тобі, не мені це міняти. Для цього потрібно, щоб минуло ще 300 років, щоб це змінилося. І там має з'явитися щось інше", – їдко висловився Бондаренко.

Після цієї репліки суперечка стала ще більш гострою і практично переросла у конфлікт. "Повторюся – Україну ви ніколи не отримаєте! Є єдиний випадок – військовий", – вступив Цимбалюк у нову фазу сутички.

"Ну, ніколи не говори ніколи", – з усмішкою відрізав Бондаренко. "Ага, тобто, все-таки тобі мало?! Понівечили схід України і вам мало?! Я вас зрозумів, так і запишемо", – скипів український журналіст.

Натомість росіянин лише вкотре підтвердив свої слова, їдко сказавши: "Так, мені мало".

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