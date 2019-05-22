22 травня: огляд новин спорту

22 травня: огляд новин спорту153Читати матеріал російською
Хацкевич може очолити російський клуб - ЗМІ
Офіційно: Генріх Мхітарян не братиме участь у фіналі Ліги Європи
Ребров веде переговори з "Бешекташем" - ЗМІ
Трансфер Йовіча в "Реал" зірвався
Український гурт виступить на фіналі Лігі чемпіонів
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