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22 травня: огляд новин спорту

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Хацкевич може очолити російський клуб - ЗМІ

Офіційно: Генріх Мхітарян не братиме участь у фіналі Ліги Європи

Ребров веде переговори з "Бешекташем" - ЗМІ

Трансфер Йовіча в "Реал" зірвався

Український гурт виступить на фіналі Лігі чемпіонів

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