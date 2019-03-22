22 березня Порєбрік News: що Медведчук і Бойко робили в Москві

Екс-регіонал та кандидат у президенти Юрій Бойко та голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук приїхали до Москви та провели зустріч з прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та керівником "Газпрому" Олексієм Міллером . Кажуть, приїхали до Москви, аби провести з прем'єром Росії "економічні переговори".

Для повної картини у компанії не вистачає Віктора Януковича і Миколи Азарова.

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