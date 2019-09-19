21 вересня – турнір WWFC 15 у Києві

21 вересня у столиці України у Палаці Спорту пройде турнір зі змішаних видів бойових мистецтв WWFC 15.

Володимир Тесля, президент ліги WWFC 15, та Денис Перч, віце-президент ліги WWFC 15, розповіли, що вже цієї суботи на киян та гостей столиці чекає 14 поєдинків бійців, які працюють у стилі змішаних бойових мистецтв, з них 4 титульних двобої.

На думку Володимира, найбільші очікування стосуються поєдинку за участю Світлани Гоцик. Світлана, за словами президента ліги, рік тому програла своїй суперниці Магдалені, і всі фанати жадають реваншу.

Але головною подією, на його думку, буде бій за участю Сергія Гузєва, який захищатиме свій титул у столичному Палаці Спорту.

Сенсації, за словами Дениса Перча, можуть статись у будь-якому поєдинку, оскільки пари сформовані дуже цікаво, і це може бути найцікавіший турнір за всю історію проведення подібних заходів в Україні.

Окремо він відзначив Кирила Горобця, оскільки цей боєць завжди готує суперникам сюрпризи під час поєдинків у клітці. Також окремої уваги, на думку віце-президента, заслуговують бої за участю братів Асхабових, та, звісно, на глядачів чекає принциповий поєдинок між Гузєвим та його опонентом з Польщі.

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