21 травня: прогноз погоди, курс валют і огляд останніх новин

У вівторок, 21 травня, циклон Axel принесе в Україну атмосферні фронти. Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях, в Кропивницькому і районах, у Черкаській та Одеській областях, увечері місцями в Криму. На решті території — без опадів.

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у західних областях і на півночі температура повітря знизиться: на заході до +15... +22 градусів, на півночі до +19... +23 градусів. На півдні та сході очікується +25... +30 градусів. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, можливі пориви до сильного, особливо під час грози.

У Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22... +23 градусів, вітер буде поривчастим. Є ймовірність дощу з грозою.

В Україні курс долара в період з 20 по 27 травня буде незначно зростати щодо гривні. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 26,3 грн/$", – повідомив аналітик Вадим Іосуб у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас, за його словами, готівковий долар у банках може торгуватися у межах коридору 26,2-26,4 грн/$.

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