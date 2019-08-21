21 серпня Порєбрік NEWS: річниця вторгнення СРСР до Чехословаччини

21 серпня 1968 року СРСР вторглися до Чехословаччини, щоб придушити повстання місцевого населення.

Чехам тоді не хотілося жити думками про кількість танків та балістичних ракет, виготовлених в Радянському Союзі. Вплив Західної Європи, яка була зовсім поруч із Прагою, руйнував усю ту ідеологію, яку намагалися нав'язати радянські ЗМІ. Саме тому подібні повстання пізніше вибухнули в Польщі та інших країнах Варшавського договору. Звичайно ж тоді все прогресивне людство повстало проти Москви. Були введені чергові санкції.

Сьогодні чехи живуть мирно тихо, сито та спокійно. На думку ведучого, кожен з тих, хто марить про 20 балістичних ракет на тиждень при будь-якій нагоді змінить місце проживання з РФ на Чехію.

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