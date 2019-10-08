2019: скільки українські зірки заробили на виборах

Українські зірки традиційно масово виступали за політиків і партії під час парламентської кампанії 2019 року.

Рух "Чесно" підрахував, скільки грошей політики витратили на артистів. Так, Павло Зібров кілька разів виступав на підтримку кандидата-мажоритарника Анатолія Гунько з 209-го округу (Чернігівська область). Він співав у селі Іваниця 28 червня, в селі Лосинівка — 29 червня, в селі Вертіївка — 1 липня, а в селі Варва — 19 липня. Загалом Зібров отримав із виборчого фонду Гунько 30 тисяч гривень.

Кандидат Артем Вітко (149-й округ на Полтавщині) влаштував для своїх виборців концерт Ольги Полякової за 43 тисячі гривень. Також співачка виступала 18 липня в Прилуках на підтримку кандидата Сергія Коровченко з 210-го округу і 21 червня в Волновасі на підтримку Дмитра Лубинця з округу № 60. Але згадок про цей концерт ні у звіті Коровченко, ні у звіті Лубинця немає, тому сума гонорару "королеви ночі" невідома.

Висуванець "Слуги народу" Олексій Кузнєцов з округу № 106 (Луганська область) запрошував до виборців Тіну Кароль — вона отримала за концерт 138 тисяч гривень. І Олега Скрипку — він отримав 55 тисяч гривень. Зазначається, що Кароль також отримала 138 тисяч гривень за виступ на підтримку кандидата від "Слуги народу" в 107-му окрузі Олександра Сорокіна, але він так і не став депутатом.

Не менш активним був і кандидат Антон Яценко, якого на виборах в черговий раз вибрали нардепом. На його користь співали Олег Винник, Ольга Полякова, Ольга Цибульська, DZIDZIO, кавер-групи "STAR-BAND" і "Komixy", групи "НеАнгели", "Тень солнца", "Debosh" і "Selfy". У звіті виборчого фонду кандидата зазначено, що на організацію цих заходів він витратив всього 5,3 млн грн.

Крім того, нинішній лідер Аграрної партії України Михайло Поплавський напередодні виборів їздив в тур українськими містами з Олегом Винником. Вони відвідали не менше 10 міст. У звіті партії зазначено, що на їхні концерти там витратили 5, 2 мільйони гривень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!