20 травня Порєбрік News: Путін не помітив зміни глави держави в Україні

Президент РФ Володимир Путін не збирається вітати шостого президента України Володимира Зеленського з інавгурацією.

Відповідну заяву зробив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс". Водночас Путін відправить привітання "після перших успіхів" нового президента України.

"Президент Путін вітатиме Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також із першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", – відповів Пєсков.

Він не пояснив, які саме "досягнення" глава РФ має на увазі.

"Перші успіхи будуть очевидні. Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", – зазначив Пєсков.

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