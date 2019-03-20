20 березня: часом прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

У середу, 20 лютого, в Україні будуть спостерігатися температурні гойдалки. В цілому по країні без опадів, лише вдень у західних і північних областях місцями невеликий дощ. На дорогах північно-східній частині та району Карпат подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м / с.

У Донецькій, Харківській, Луганській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях протягом дня очікується до +5 градусів. А вночі в східні регіони прийдуть холоди. Так, в Луганській області вдарять морози до -9, в той час як в Полтаві вночі очікується всього -5 градусів.

В Одесі, Херсоні та Миколаєві удень +6 ... +10, вночі: 0 ... -4 градуси.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м / с. Температура вночі близько 0 °, вдень 4-6 ° тепла.

Гривня продовжує відчутно знижуватися до всіх валют і зафіксувала нові показники.

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