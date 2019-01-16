На росТВ устроили панику из-за слов Яроша

Заявление внефракционного народного депутата, бывшего главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша о возможном военном способе возвращения Донбасса Украине вызвало ажиотаж на российском телевидении.

Там сразу же заявили, что Киев якобы готовит массовые убийства мирных жителей временно оккупированных территорий, а также политических оппонентов власти. Такой фейк озвучил кремлевский пропагандист Игорь Коротченко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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