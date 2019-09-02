2 вересня Порєбрік NEWS: річниця створення ''Придністров'я''

Цього дня 1990 року у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку із населенням близько 500 тис. осіб.

На території ПМР розташована Оперативна Група Російських Військ (ОГРВ) у кількості близько 2000 осіб. Стверджується, що їхнім основним завданням є охорона військових арсеналів, що залишились від радянської армії в селищі Колбасна. У 2000 році на міжнародному саміті в Стамбулі Росія зобов'язалась вивести це угрупування до кінця 2004 року, але свого зобов'язання не виконала досі.

Також російські війська на території ПМР представлені "миротворчими" підрозділами чисельністю близько 300 осіб, що здійснюють контроль за мирним процесом у зоні молдовсько-придністровського конфлікту.

Купюри 2004 року номіналом 200 та 500 рублів містять помилки в написах українською мовою, як-от: Приднестровський республиканський банк (замість нормативних написів Придністровський республіканський банк).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!