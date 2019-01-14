МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

2 тис. хворих в Чернігові: міська влада оголосила карантин і закрила школи

137Читати матеріал російською

Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар зазначив, що наразі невідомо, скільки триватиме обмеження; на четвер-п'ятницю заплановано збір "протигрипозного штабу", на якому будуть аналізувати актуальну інформацію і виносити рішення щодо продовження чи припинення карантину.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Владислав Кухар

Новини

Всі новини