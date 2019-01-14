2 тис. хворих в Чернігові: міська влада оголосила карантин і закрила школи

Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар зазначив, що наразі невідомо, скільки триватиме обмеження; на четвер-п'ятницю заплановано збір "протигрипозного штабу", на якому будуть аналізувати актуальну інформацію і виносити рішення щодо продовження чи припинення карантину.

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