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2 січня: огляд українських новин і новин спорту

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Відбір на Євро-2020: Кріштіану Роналду оцінив шанси України.

Англійський "Вест Ґем" може придбати екс-гравця "Динамо".

Навас попрощався з фанатами "Реалу".

Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру у Брісбені.

У Києві позашляховик протаранив авто з поліцейськими.

ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі: що трапилось насправді.

У Донецьку підірвали залізничний міст.

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