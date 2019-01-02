2 січня: огляд українських новин і новин спорту

2 січня: огляд українських новин і новин спорту200Читати матеріал російською
Відбір на Євро-2020: Кріштіану Роналду оцінив шанси України.
Англійський "Вест Ґем" може придбати екс-гравця "Динамо".
Навас попрощався з фанатами "Реалу".
Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру у Брісбені.
У Києві позашляховик протаранив авто з поліцейськими.
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі: що трапилось насправді.
У Донецьку підірвали залізничний міст.
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