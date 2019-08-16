2 млн тон нечистот щосезону потрапляє в Азовське море: журналіст-розслідувач

Журналіст-розслідувач Олег Дайнека прокоментував повідомлення про те, що поблизу популярного селища Кирилівка у Запорізькій області, кілька баз відпочинку зливають нечистоти у пісок і море.

Він назвав цифру у 750 тис. тон нечистот, які щомісяця зливають в Азовське море. Дайнека заявив, що на цих діях підконтрольні міській владі структури заробляють до 2 млн грн на день. Журналіст назвав три прізвища винних у засміченні регіону - мер Мелітополя пан Менько, мер Кирилівки пан Малєєв і пан Мелюк, який є власником підприємства, що займається вивозом нечистот та відходів. Отже, за сезон у море та пісок потрапляє близько 2 млн тон нечистот.

Журналіст також прокоментував повідомлення, яке міститься на офіційному сайті Кирилівської селищної ради. Це повідомлення говорить про провокацію, яку влаштували журналісти. Дайнека заявив, що планує позиватися до суду, оскільки ці повідомлення про провокації не відповідають дійсності. По-перше, там зазначено, що журналісти є працівниками порталу "Обозреватель", що не відповідає дійсності, по-друге, вони не мали можливості перевищувати швидкість і рухались зі швидкістю максимум 30 км/год, і по-третє, на цьому полігоні немає жодних обмежувальних знаків, які забороняють перебування на його території.

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