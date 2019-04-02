2 квітня Порєбрік News: відсутність туалету, як данину російським традиціям

За повідомленнями російських ЗМІ, які посилаються на Росстат, близько 22,6% росіян позбавлені доступу до централізованої каналізації. 16,8% жителів користуються системою труб в вигрібні ями, а у 5,8% росіян система каналізації взагалі відсутня. Серед жителів села централізована каналізація відсутня у 66,5%, тоді серед городян ця цифра становить 9%.

12,6% опитаних розповіли, що не мають туалету в своїй квартирі або будинку. Їм доводиться користуватися загальними санвузлами або зручностями у дворі. Користувачі мережі нагадали росіянам, що проте туалет був недавно представлений в новому російському танку "Армата".

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