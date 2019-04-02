2 квітня: огляд междурнародних новин і новин спорту

2 квітня: огляд междурнародних новин і новин спорту45Читати матеріал російською
Британія знову провалила голосування за Brexit.
США припинили співпрацю з Туреччиною через Росію.
У Польщі облаштують склад армії США - Генсек НАТО.
Католицькі священики в Польщі спалили книги про Гаррі Поттера.
Через Трампа США можуть залишитись без авокадо.
Справу "Газпрому" і "Нафтогазу" розглянуть навесні 20121 року.
Україна входить у Квітень 2019 з максимальними за 5 років запасами газу.
Плей-офф Суперліги Парі-Матч: "Запоріжжя" перемогло "Черкаських мавп".
"Київ-Баскет"вийшов до півфіналу плей-офф Суперліги Парі-Матч.
Київське "Динамо" продало Че Че до Бразилії.
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