2 квітня: огляд междурнародних новин і новин спорту

Британія знову провалила голосування за Brexit.

США припинили співпрацю з Туреччиною через Росію.

У Польщі облаштують склад армії США - Генсек НАТО.

Католицькі священики в Польщі спалили книги про Гаррі Поттера.

Через Трампа США можуть залишитись без авокадо.

Справу "Газпрому" і "Нафтогазу" розглянуть навесні 20121 року.

Україна входить у Квітень 2019 з максимальними за 5 років запасами газу.

Плей-офф Суперліги Парі-Матч: "Запоріжжя" перемогло "Черкаських мавп".

"Київ-Баскет"вийшов до півфіналу плей-офф Суперліги Парі-Матч.

Київське "Динамо" продало Че Че до Бразилії.

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