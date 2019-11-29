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30 листопада • оновлено в 11:18
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Чи можна зекономити у Чорну п'ятницю в Україні: експерт з продажів

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Експерт з управління продажами Дмитро Суслов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи можна буде зекономити під час розпродажів на Чорну п'ятницю в Україні.

"Люди очікують, що під час Чорної п'ятниці ціни стануть максимально доступними на ті чі інші товари для конкретного періоду. В Чорну п'ятницю можна максимально добре розпродати стару літню колекцію одягу і т.д. Будь який розпродаж - це емоційні покупки. Ви можете приходити за однією річчю, але процес вас засмоктує, і ви можете придбати більше речей ніж планували. Всі знають про Чорну п'ятницю завчасно, до того ж смартфони просто завалюють повідомленнями, що от зараз лише три дні величезні знижки і т.д. Окрім того, якщо компанія добре працює із базою клієнтів, то вони присилають різним типам та групам клієнтів різні пропозиції", - заявив Суслов.

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