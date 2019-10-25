Підсумки: огляд останніх новин п'ятниці 25 жовтня

Підсумки: огляд останніх новин п'ятниці 25 жовтня49 Читати матеріал російською
Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про останні новини станом на вечір п'ятниці 25 жовтня.
Нова система трансплантації
Загадкова стрілянина у Харкові
Карантин через дифтерію, захворів школяр
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