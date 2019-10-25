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25 жовтня • оновлено в 18:44
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Підсумки: огляд останніх новин п'ятниці 25 жовтня

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Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про останні новини станом на вечір п'ятниці 25 жовтня.

Нова система трансплантації

Загадкова стрілянина у Харкові

Карантин через дифтерію, захворів школяр

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