Підсумки: огляд останніх новин п'ятниці 25 жовтня

Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про останні новини станом на вечір п'ятниці 25 жовтня.

Нова система трансплантації

Загадкова стрілянина у Харкові

Карантин через дифтерію, захворів школяр

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал