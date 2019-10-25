МАУ скорочують кількість рейсів: коментар президента компанії

Президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне у прямому етері ObozTV прокоментував новини про скорочення рейсів та маршрутів, про які повідомила компанія.

Він розповів, що прийшов до компанії МАУ лише місяць тому.

"Я прийшов у компанію в один із найскладніших моментів у житті компанії, коли попередня модель, яка була дуже якісно побудована, не співпала з тими умовами в країні, для яких вона була побудована. Тобто хабова модель на 360 градусів, в якій знаходились і польоти в РФ, і польоти в Крим, польоти на Донбасс та з'єднання з трансконтинентальними рейсами. Ця модель мала би бути вкрай успішною, враховуючи і географічне положення України, і можливості потенціалу аеропорту Бориспіль, який був вкрай високо розвинений на 2012 рік, і потрібно було максимально використовувати цей потенціал", - зазначив Дихне.

Він заявив, що скорочення рейсів, про які повідомляють новини, дійсно відбудеться. Протягом найближчих двох днів зміни у напрямках польотів будуть внесені в систему, їх зможуть побачити пасажири.

"Це призведе до оздоровлення компанії", - додав новий президент "МАУ".

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