Формула Штайнмаєра: наслідки та прогнози для України

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував новини про підписання формули Штайнмаєра.

Він заявив, що сьогодні у Києві пройде акція протесту проти неоприлюднення президентом інформації про те, на що саме погодилась Україна. Тука зазначив, що планує взяти участь у цій акції.

Тука зазначив, що не є відеоблогером, проте вирішив зняти відео про те, що таке формула Штайнмаєра та які загрози вона несе для України. Коли він виклав своє відео на Youtube, побачив, що з'явилась новина про те, що Кучма підписав документи.

Тука був шокований новиною про підписання. Він заявив, що ватажки "Л/ДНР", які говорять, що їм ця формула не подобається, просто пускають дим в очі,оскільки їм не дозволено говорити щось на власний розсуд, всі їх заяви ретельно контролюються.

Виведення військ з території ОРДЛО передбачає виведення не лише російських, а і українських військ, заявив Тука. З безпекової точки зору це дуже небезпечно. Україна сама легітимізує утворенння "Придністров'я 2" на своїй території, додав він.

Тука зазначив, що президент Білорусії Олександр Лукашенко заявлялв про можливу участь збройних сил Білорусії в якості миротворців під час виборів в ОРДЛО. Але ми всі розуміємо, що ЗСБ складаються зі спецагентів РФ.

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