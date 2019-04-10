10 квітня Порєбрік News: Соловйов пригрозив Україні каральною операцією

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна застосувати до України такий самий підхід, як до Сирії, щоб змусити її припинити війну на Донбасі. Зухвалими погрозами рупор злочинного путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"У нас є гігантський накопичений досвід у Сирії. Коли ми вміємо зупиняти і змушувати зберігати режим тиші. Ми можемо і вміємо раз і назавжди вирішити питання з будь-якою спробою починати обстріл по території "Л/ДНР". Годі чекати дива!" — самовпевнено висловився Соловйов.

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