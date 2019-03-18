18 березня Поребрик News: лже-журналіста Шарія викрили в безграмотності в прямому ефірі

18 березня Поребрик News: лже-журналіста Шарія викрили в безграмотності в прямому ефірі107Читати матеріал російською
Лже-журналіста Анатолія Шарія, який в паніці видалив відео, в якому називав жителів Західної України другим сортом, напівкровками і всіляко принижував людей за національною ознакою, був викритий в прямому ефірі Бурчук Live в невігластві і незнанні елементарних історичних фактів, які супроводжувалися входом Червоної армії на територію Західної України.
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