18 березня Поребрик News: лже-журналіста Шарія викрили в безграмотності в прямому ефірі

Лже-журналіста Анатолія Шарія, який в паніці видалив відео, в якому називав жителів Західної України другим сортом, напівкровками і всіляко принижував людей за національною ознакою, був викритий в прямому ефірі Бурчук Live в невігластві і незнанні елементарних історичних фактів, які супроводжувалися входом Червоної армії на територію Західної України.

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