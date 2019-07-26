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17-ті роковини Скнилівської трагедії: чи уcі винні покарані

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Із дня Скнилівської трагедії - найбільшої за всю історію авіашоу в Україні - пройшло вже 17 років.

Очевидці і досі приходять на місце трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих, а деякі засуджені вже відбули свої терміни покарання. Проте свідки трагедії вважають, що держава повела себе недбало як в організації того шоу, так і у розслідуванні причин трагедії.

Про те, чи покарані усі винні ми запитали військовика, генерала-лейтенанта запасу Ігора Романенка. Він зазначив, що обставини трагедії досить непрості і з'ясувати всі причини слідству майже неможливо. Тому і покарання усіх винних у смертях глядачів, на його погляд, також не є можливим.

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