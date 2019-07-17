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17 липня Порєбрік News: окупанти почали роздачу землі в українському Криму

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В окупованому Криму так зване Міністерство майнових і земельних відносин передало земельну ділянку в Сімферополі для московського підприємства.

Йдеться про "безоплатну передачу з республіканської у федеральну власність" 8281 кв. м землі, повідомляють "Крим.Реалії".

За даними "міністерства", відповідна ділянка розташована на вулиці Беспалова в Сімферополі.

"На переданій земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна, закріплені за Федеральним державним унітарним підприємством "Московське протезно-ортопедичне підприємство" Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Представники підконтрольного Росії "відомства" зазначили, що на ділянці відсутня нерухомість, "яка перебуває у власності інших фізичних і юридичних осіб".

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