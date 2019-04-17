Після приходу "русского міра" в Донецьк жителі міста залишилися без елементарних благ цивілізації, коштів на своє існування і на додачу до всього — під тотальним контролем терористів "ДНР".

Про це розповів російський пропагандист Дмитро Стешин у статті для "Комсомольської правди". За його словами, всі тяготи життя в псевдореспубліці він випробував на собі.

"Пам'ятаю останні банкомати, які видають папірці по одній гривні. Стрімке закриття брендових магазинів — аби все розпродати за копійки і виїхати швидше до Києва. Порожні вулиці, трава між стиків плитки біля входу в дзеркальні офіси, люди зі зброєю, грізний гуркіт артилерії на горизонті. Пам'ятаю, як вилизував виделки і тарілки: миття посуду в місті без води — пусте марнотратство", — згадує він початок окупації українського Донбасу, яку рупор Кремля все одно виправдовує.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram