16 квітня: прогноз погоди, курс валют, огляд останніх новин

У вівторок, 16 квітня, прохолодну, похмуру і дощову погоду в більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти. У західних областях у вівторок вночі без істотних опадів, сильні заморозки 0...-5 °. Удень дощ, місцями з мокрим снігом, температура +4... +9°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території очікуються дощі. Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 8-13 °, в східній частині до + 15 °.

Вітер переважно північно-східний (на сході і південному сході країни – південно-східний), 5-12 м / с, у західній частині місцями пориви 15-20 м / с. У Києві – часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 3-5 ° тепла, вдень 9-11 °.

Українська гривня незначно знизилася до основним зарубіжним валют.

Пожежа в Соборі паризької Богоматері.

Затори в Києві.

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