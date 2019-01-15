15 січня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют

15 січня: Огляд останніх новин, прогноз погоди, курси валют193Читати матеріал російською
В Україні у вівторок, 15 січня, очікуються хуртовини, шквали і сніголавинна небезпека. Днем в Приазов'ї і в Криму пройде помірний мокрий сніг з дощем, в більшості центральних, північних, Одеській та Миколаївській областях без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м / с, вночі та вранці шквальні пориви вітру 15-20 м / с, місцями хуртовини.
Гривня стабілізувалася і почала зростання.
Геомагнітні збурення - на рівні слабких показників.
Огляд міжнародних новин.
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