15 липня Порєбрік News: російський сенатор назвав українську мову "неповноцінною"

Скандальний російський сенатор Франц Клінцевич влаштував суперечку з українським екснардепом Олександром Ковтуненком через пропагандистські псевдоісторичні штампи.

Зокрема він назвав українську мову різновидом російської, чим нарвався на жорстку відповідь. Сварка між ними трапилася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

Приводом для неї стала фраза Ковтуненка, якою він відповів на антиукраїнські випади Клінцевича. "Франце Адамовичу, ви повинні слухати свого президента. Володимир Володимирович прямо сказав – Київ первинний, Москва вторинна. Ви говорите про імперське будівництво 350 років, ми говоримо про імперське відродження, 1100 років яке має", – звернувся українець до одіозного члена Ради Федерації Росії.

Така ремарка обурила Клінцевича, і він огризнувся на неї їдкою реплікою про нібито неповноцінність української мови.

"Олександре Володимировичу, ми з вами, ви як українець, а я як білорус, говоримо діалектами російської мови. Давайте заспокоїмося! А Київ – мати міст руських", – висловився сенатор країни-агресора.

Зі свого боку Ковтуненко також не упустив можливості відповісти на "дотеп" опонента. "Перестаньте, коли Київ спілкувався українською, Росії взагалі не було і Москви фізично", – сказав він.

Але після цих слів у розмову втрутився ще й ведучий-пропагандист Євген Попов, який придумав маразматичне пояснення легендарної фрази про Київ.

"Давайте тільки, Франце Адамовичу, не "мати міст руських ". У оригіналі написано "матір містам руським". Тобто, не мати всім руським містам, а така ж рівна серед рівних – Київ", – спробував блиснути дотепністю рупор Кремля.

Характерно, що в цьому ж ефірі сенатор Клінцевич неодноразово намагався порушувати тему переваги росіян над українцями і навіть нахабно виправдовував цинічну окупацію Криму агресором.

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