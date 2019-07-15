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15 липня: огляд останніх новин

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Правоохоронці переходять на посилений режим

Від сьогодні і до закінчення позачергових парламентських виборів, усі підрозділи поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій переведені на посилений варіант несення служби. Про це повідомляють у відділеннях комунікації відповідних установ. Розповідаємо про те, як готують службовців та скільки скільки їх буде.

ДТП з кортежем Володимира Зеленського

14 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони (УДО) України повертався з відрядження у Київ, потрапив у ДТП в Запорізькій області. "Жертв немає. Зараз на місці аварії працюють правоохоронні органи. Додатково інформуємо, що штат УДО України укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи і відпочинку повністю відповідає вимогам чинного законодавства України", — повідомили в УДО.

Також там поінформували, що авто з кортежу президента України Володимира Зеленського в аварії не постраждали. Про це раніше повідомляли деякі ЗМІ. "Крім мікроавтобуса, в ДТП потрапили два автомобілі поліції, які рухалися в тому ж напрямку", — додали в УДО. Зазначимо, що в аварію потрапив й автобус із дітьми. Вони не постраждали.

Під Миколаєвом авто в'їхало в групу дітей-велосипедистів

Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, внаслідок чого постраждало шестеро дітей. Аварія сталася вдень у неділю на трасі Миколаїв-Снігурівка. Група учнів миколаївської ДЮСШ з велоспорту проводила тренувальні заїзди. Спортсмени їхали по трасі з боку Снігурівки в напрямку Миколаєва. "У районі повороту на село Червоне водій "Лади", що їхала слідом, почав необачно обганяти велосипедистів, не помітивши КамАЗ, що їхав назустріч. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся в свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів", - пише видання. Після зіткнення автомобіль злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів, переважно дівчата у віці від 14 до 17 років. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в обласну дитячу лікарню міста Миколаєва. В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.

Українських моряків можуть звільнити до виборів

Військовополонених українських моряків можуть звільнити до дня позачергових парламентських виборів. Про це напередодні заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів. ЦИТАТА "Маю інформацію, ...на 90%, що наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було", - сказав глава держави.

Вчора, до речі, один із військовополонених українських моряків – Андрій Шевченко – відзначав день народження у російському полоні. Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ. Там зазначили: "Для українців сьогоднішня дата - це не просто день народження захисника, це ще один день важкої боротьби патріотів за національні інтереси України, за законність і справедливість, за українські Чорне та Азовське моря".

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