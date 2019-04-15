15 квітня Порєбрік News: Микола Чудотворець не допоміг – в Харківській області згорів храм РПЦ

В Люботині Харківської області згорів храм Миколи Чудотворця, який належав Російській православній церкві в Україні. Про це повідомляється на сторінці "Харків 1654" у Facebook. Пожежа почалася о 18:10 14 квітня і швидко охопила 120 кв. м. Зазначається, що охоплений полум'ям купол впав на землю. На місце НП прибули 6 пожежних підрозділів.

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