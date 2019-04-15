''Символ Новоросії'': звідки на Донасі взявся символ прихильників работоргівлі в США

Американський історик Худоба Вільямс стверджує, що під час Граждансккой війни північно-американських штатів 1861-1865 рр, в армії конфедеративних штатів, які виступали за збереження рабства, служило понад 65 000 чорних і більше 13 000 з них брали безпосередню участь у бойових діях. Серед цих чорношкірих солдатів були як вільні люди так і раби. Також, на відміну від жителів півночі, у конфедератів було багато підрозділів сформованих з представників різних рас. В армії північних штатів, як ви пам'ятаєте, з негрів формувалися окремі частини. Командували ними білі офіцери.

Що цікаво, в армії південців не було дискримінації за расовою ознакою, а грошове забезпечення у білих і кольорових бійців було однаковим. У той же час, в армії сіверян аж до червня 1964 року чорношкірі солдати отримували менше білих.

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